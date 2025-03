Nasa atualiza risco de asteroide colidir com a Terra em 2032

A Nasa atualizou a probabilidade do asteroide 2024 YR4 atingir a Terra em 2032.

O que aconteceu

A chance de colisão é praticamente zero. Em fevereiro, os cientistas calculavam a probabilidade de 3,1%, o nível mais alto já registrado desde o início da medição, mas depois o risco caiu para 1,5% e agora é calculado em apenas 0,004%.

Cientistas não veem "potencial significativo" do asteroide atingir a Terra no próximo século. Segundo a agência, especialistas do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra conseguem fazer cálculos mais precisos a partir da coleta de dados pela observação do YR4. Eles usam modelos de computador para projetar o quão perto o asteroide pode se aproximar.

Há mais chance do asteroide atingir a Lua em 22 de dezembro de 2032 do que a Terra. A possibilidade é calculada em 1,7%. O YR4 foi detectado em dezembro do ano passado, está a 80 milhões de km de distância e viaja pelo espaço a uma velocidade de 48 mil km/hora. A estimativa é de que ele tenha 55 metros, o tamanho de um prédio de 18 andares.

Se atingir a Terra, o impacto do 2024 YR4 poderia ser 500 vezes mais potente que a bomba nuclear de Hiroshima. É o suficiente para destruir uma grande cidade ou até mesmo provocar um tsunami, se o impacto for próximo a uma ilha ou um litoral.

Em janeiro, a Rede Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, na sigla em inglês) alertou quais regiões poderiam ser atingidas. O documento diz que o 2024 YR4 pode atingir o "corredor" formado pelo leste do Oceano Pacífico, norte da América do Sul, Oceano Atlântico, África, Mar Arábico e Sul da Ásia. A notificação também fala em "dano grave" à Terra em caso de impacto.

Os danos causados devem ocorrer a até 50 km do local do impacto, com base no topo da estimativa de tamanho [do asteroide]

IAWN

Cientistas têm plano de defesa planetária

Comunidade internacional poderia enviar uma missão para desviar a trajetória do asteroide. Os cientistas trabalham há anos no desenvolvimento deste tipo de meio de defesa planetária. Em 2022, uma missão da Nasa conseguiu mudar a trajetória de um asteroide inofensivo ao fazer com que uma nave se chocasse contra ele.

De acordo com as observações de fevereiro, o YR4 estaria na mesma categoria de um asteroide que caiu em 1908 em uma região remota da Sibéria. A queda do asteroide é pouco documentada, mas provocou a destruição de centenas de milhares de hectares de floresta.

* Com informações de AFP e Estadão Conteúdo