Novo Líder, Maike não ganhará apartamento no BBB 25; entenda

Colaboração para Splash, no Rio

Maike venceu a 11ª Prova do Líder do BBB 25 (Globo), mas não receberá um apartamento, como tem sido costume até então.

O que aconteceu

Maike não ganhará um apartamento hoje porque já ganhou um imóvel, quando foi líder no início do mês. Na primeira semana, ao anunciar a dinâmica, Thiago Oliveira havia deixado claro que cada participante tinha direito a apenas um apartamento por temporada.

O brother, contudo, não ficará sem receber nada. Ao chegar no Apê do Líder, descobriu que tinha ganho R$10 mil para decorar o apartamento que já havia conquistado.

