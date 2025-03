Andressa Urach diz que só grava pornô 'no pelo', mas exige exames de ISTs

Andressa Urach, 37, revelou que só curte gravar pornô sem preservativo, mas disse exigir exames de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) de seus parceiros antes das gravações.

O que aconteceu

Urach afirmou que curte "no pelo", ou seja, sem camisinha. "Para ficar comigo tem que fazer exames, só trabalho com exames, porque tem que ser no pelo, descalço, para ser gostoso", declarou durante participação no podcast Ticaracaticast.

A produtora de conteúdo adulto contou que usa um chip como método anticoncepcional para evitar gravidez. "Já tenho dois filhos para criar, não quero outro. Você acha que eu ia querer engravidar? Tenho 37 anos, não sou pirralha. Uso chip".

Para Urach, "sem camisinha é mais gostoso" e ela não precisa engravidar para "segurar homem". "Eu sou uma mulher rica, milionária, independente, não dependo de homem para nada, respeita a mãe".

Andressa Urach ficou conhecida como ex-vice miss bumbum e por ter falado abertamente sobre seu passado como prostituta. Depois, ela passou por uma experiência de quase morte, se converteu, largou a prostituição, mas retornou para o mundo +18 agora em plataformas adultas. Ela é um sucesso em páginas como Privacy e OnlyFans e produz diversos conteúdos eróticos.