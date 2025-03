Afinal, quem matou Odete Roitman? Decisão foi tomada de última hora em 1988

Quem matou Odete Roitman (Beatriz Segall) em "Vale Tudo"? A pergunta que está no imaginário social de boa parte dos brasileiros foi decidida de última hora pelos autores do folhetim em 1988.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Afinal, quem matou?

O assassinato de Odete, morta com três tiros à queima-roupa, ocorreu na véspera do Natal de 1988. O mistério da identidade do assassino da vilã, embora tenha durado apenas 11 capítulos, povoou as conversas pelo país. Houve até um concurso, patrocinado por uma indústria alimentícia, para premiar quem acertasse o nome do assassino.

Leila (Cassia Kis) foi quem matou Odete Roitman —e por engano. A assassina pensou que estava matando Fátima (Glória Pires). Leila entrou na sala desabaladamente e disparou três tiros contra a pessoa atrás da porta de vidro, sem ao menos identificá-la. Ela pensava que quem estava ali com seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), era a amante dele, Fátima

Segundo Aguinaldo Silva, que assinou a autoria da novela com Gilberto Braga e Leonor Bassères, a escolha de Leila como a assassina foi uma decisão tomada de última hora. Isso porque vários personagens poderiam ter praticado o crime a partir da forma que a cena foi criada.

Os autores aumentaram o clima de suspense escrevendo cinco versões diferentes para o último capítulo. O elenco só teve acesso próximo ao momento de gravar a cena. A prática ajudou a combater um possível vazamento, que acabaria com o mistério

Todos os espectadores queriam saber a resposta no último capítulo da trama, deixando ruas, cinemas e teatros vazios na hora da exibição da novela, segundo reportagens da época. Bares e restaurantes com aparelhos de TV ou telões atraíram público para celebrar a exibição do capítulo.

Debora Bloch é a nova intérprete de Odete Roitman Imagem: Reprodução/Globo

Remake de 'Vale Tudo'

Odete vai morrer na nova versão de "Vale Tudo"? A resposta é: sim! No entanto, por outras mãos. Em conversa com Splash, a autora Manuela Dias contou que já tem em mente quem deve matar a vilã em 2025, mas guarda a informação como segredo a sete chaves. Debora Bloch é quem vai interpretar a nova Odete.