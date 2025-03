Vitória Strada revela como conheceu namorado: 'Dançando forró'

Vitória Strada falou sobre seu atual namorado, Daniel Rocha, na madrugada de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Durante a Festa do Líder, Vitória Strada escutava forró com Renata e Eva quando revelou como conheceu seu atual companheiro. Segundo ela, o gênero musical influenciou o encontro deles.

Sabe onde que eu conheci o Daniel [Rocha]? Dançando forró em Recife Vitória Strada

Renata então perguntou se ele era nordestino, e a atriz negou. "Não, ele é de São Paulo. É porque a gente foi gravar um filme em Recife. Aí, no primeiro dia a gente foi para um forró", explicou.

Renata brincou: "Ele fez um 'arrochado' contigo e você ficou fraquinha". "O forró, ele une romance, paixões", comentou Eva.

Vitória rebateu: "Eu que fiz o 'arrochado' nele, amor".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas