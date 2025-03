BBB: Vinicius conclui desafio do 'Barrado no Baile' e vai para festa

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada desta quinta-feira (27), Vinicius completou o desafio do Barrado no Baile e garantiu sua presença na festa da líder Renata no BBB 25. Ele havia sido barrado pela bailarina.

O que houve

Para conquistar a vaga, o brother teve que remontar uma imagem de Renata que havia sido cortada em 33 tiras de papel. A dificuldade maior foi encontrar todas as peças corretas no meio de outras 250 mil tiras misturadas.

Próximo da conclusão da tarefa, Vinicius se emocionou ao lembrar de Aline, sua amiga eliminada. "Tô terminando, viu, Line? E vou voltar com a música que você iria voltar se você tivesse aqui. Agora é por você também que eu vou continuar isso aqui!", declarou.

Vinicius entrou na festa ao som de "A Queda", música de Glória Groove.