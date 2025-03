Saiba como o público avaliou a liderança de Renata no BBB 25

O público aprovou a liderança de Renata no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O reinado da cearense chegou ao fim hoje. E, com isso, ela também recebeu a avaliação do público.

A classificação vinda dos espectadores foi positiva para a sister. Renata acessou a Central do Líder e recebeu a avaliação de "voando".

Eva, que estava com a sister no momento, apontou: "Igual a minha". Em seguida, as duas começaram a arrumar as malas para deixar o Quarto do Líder.

