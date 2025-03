Produtores de 'Adolescência' revelam se série pode ganhar segunda temporada

Stephen Graham, 51, e Hannah Walters, 49, falaram sobre o sucesso de público que a Netflix vem alcançando como "Adolescência", minissérie que produziram juntos.

O que aconteceu

O ator e produtor admitiu ter se surpreendido com a excelente repercussão da obra. "Não tínhamos ideia de que [a produção] teria o impacto social que está tendo, parecendo ir além de raças, credos e estruturas hierárquicas da sociedade com a mensagem que transmite sobre os nossos jovens", afirmou, à revista Variety.

Hannah, por sua vez, contou ter recebido mensagens de espectadores impactados com a mensagem da história. "Muitas vieram de jovens, dizendo: 'Obrigado porque você me permitiu falar com meus pais sobre algo que eu não sabia como abordar'."

Ambos reconhecem a chance de renovar a parceria com a Netflix, seja com um novo produto ou mesmo com uma segunda temporada de "Adolescência". "Possivelmente. Vamos ver como estão os números, mas, sim, há a possibilidade de desenvolver outra história", afirmou Graham.

Eles descartam, entretanto, a hipótese de investir em uma prequela da história de Jamie Miller (Owen Cooper). "Um prelúdio de 'Adolescência' certamente não vai acontecer. Mas há muitos benefícios no formato de plano-sequência [usado na minissérie] e em investir na natureza humana, no olhar para outras coisas."