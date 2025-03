Produção de Wicked no Brasil pede silêncio à plateia: 'Aplauso só no final'

A produção de Wicked no Brasil pediu silêncio ao público durante realização do espetáculo, que atualmente está em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo.

Em comunicado publicado no Instagram, a produção fez uma série de pedidos a quem for assistir ao Wicked. Nos últimos dias, vídeos de fãs cantando e dançando de forma efusiva durante o musical, inspirado no filme indicado ao Oscar, viralizaram nas redes sociais, causando polêmica.

Para evitar novos transtornos, o musical da Broadway determinou algumas diretrizes para a audiência brasileira. A partir de agora, um anúncio sonoro no início do espetáculo pedirá ao público para que tente se manter em silêncio durante o espetáculo, deixando os aplausos para o final dos números musicais.

Além disso, os artistas pedem que os fãs não gravem ou tirem fotos durante a sessão. No comunicado, a produção brasileira de Wicked avisa que o espetáculo será interrompido "ao menor sinal de comportamento que prejudique as pessoas presentes no Teatro Renault".

Confira o comunicado na íntegra:

As plateias das primeiras sessões de Wicked, lotadas de fãs apaixonados pelo espetáculo, cantaram trechos de músicas, principalmente "Desafiar a Gravidade" em uma explosão de emoções durante o espetacular voo de Elphaba ao final do primeiro ato. Nas demais sessões, foram mais comuns reações naturais e entusiasmadas, com ovações ao final das músicas apresentadas.

Os produtores de Wicked garantem ao público que a temporada será realizada com o mesmo respeito observado ao longo dos cinco meses da temporada de 2023, mantendo o comportamento adequado do público, que proporciona a melhor experiência teatral para todos os espectadores.

O superfã de Wicked é apaixonado e fiel, mas, acima de tudo, educado e respeitoso com a obra e com todos os profissionais envolvidos no espetáculo. Ainda assim, a partir desta quarta-feira, 26 de março de 2025, será anunciado antes de todas as sessões do espetáculo:

"Queridos espectadores, durante a apresentação, por favor, guardem suas reações e aplausos para o final dos números musicais, mantendo o silêncio ao longo da performance. Vamos juntos dar a oportunidade de Wicked encantar mais pessoas e conquistar novos corações por meio de sua história. Agradecemos imensamente o carinho e contamos com sua ajuda para tornar a experiência de todos os espectadores a mais agradável e encantadora possível."

Se necessário, a sessão será interrompida ao menor sinal de comportamento que prejudique as pessoas presentes no Teatro Renault.

Reiteramos que qualquer foto ou gravação do espetáculo é terminantemente proibida, e o uso de smartphones prejudica a experiência de seus companheiros de plateia, além de distrair os atores.

A recepção à nova produção, ao elenco e à narrativa cênica tem sido entusiasmante, e todos os fãs e espectadores — todos mesmo — têm a garantia de assistir ao espetáculo com o silêncio adequado da plateia nos momentos certos.

O elenco de 36 atores de teatro musical e a orquestra de 17 músicos, tocando e cantando ao vivo, representam o melhor de Wicked. O público vai vê-los e ouvi-los em sua plenitude, para que a paixão por essa história possa tocar a todos.

Com carinho, Produção Wicked Brasil 2025"