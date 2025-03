Mudou muito? Como está Fernando Colunga 27 anos após 'A Usurpadora'

Um dos atores mais experientes da televisão mexicana, Fernando Colunga, 59, pode ser visto pelos telespectadores brasileiros com a volta de "A Usurpadora" (1998) para a grade do SBT. Mas como ele está hoje, 27 anos após o sucesso do folhetim? Splash recorda sua trajetória.

Carreira sólida no México

Nascido na Cidade do México, Fernando Colunga começou a atuar em novelas em 1987. O ator emendou um trabalho no outro, todos produzidos pela Televisa para exibição no canal Las Estrellas.

Aqui no Brasil, Colunga começou a ganhar fama por seu papel em "Maria Mercedes" (1992). Na trama protagonizada por Thalía, o galã deu vida a Tito "Chico", um papel coadjuvante.

Com a exibição de "Marimar" (1994) e "Maria do Bairro" (1995) pelo SBT, ele ficou ainda mais conhecido pelo público brasileiro. Ele também protagonizou a versão mexicana de "Esmeralda" (1997), encarnando o mocinho José Armando.

Fernando Colunga em 'Maria Mercedes' e com Thalía em 'Maria do Bairro' Imagem: Divulgação/Televisa

Em "A Usurpadora", Fernando Colunga ficou eternizado por viver Carlos Daniel Bracho. Considerada a telenovela mexicana de maior sucesso no Brasil, a trama é protagonizada por Gabriela Spanic, 51, que tem Colunga como par romântico.

A última trama de sucesso no SBT com Colunga foi "Amanhã é Para Sempre" (2008). Depois dela, o artista ainda compôs o elenco de outras seis novelas, sendo a última em 2024 na emissora Telemundo, rival da Televisa no México.

Fernando Colunga e Gabriela Spanic em 'A Usurpadora' Imagem: Divulgação/Televisa

Por onde anda o ator?

Fernando Colunga está gravando a novela "Amanecer" (Amanhecer, em tradução livre). No folhetim produzido por Juan Ozório, ele será o protagonista ao lado de Lívia Britto, e atuará com outros fortes nomes da dramaturgia mexicana como Ana Belena, Daniel Elbittar, María Rojo e o veterano Ernesto Laguardia. A trama está marcada para estrear em julho deste ano em terras mexicanas.

Ana Belena e Fernando Colunga nos bastidores de 'Amanhecer', nova novela da Televisa Imagem: Reprodução/Instagram

Sempre com a vida discreta, Colunga já namorou a cantora Thalía, 53. Os dois se aproximaram quando atuaram em "Maria do Bairro" e ficaram juntos entre 1995 e 1997. O romance, porém, não acabou bem, gerando declarações polêmicas por parte do ator sobre a relação. Ao portal Terra, Colunga afirmou que ter sido namorado da atriz e cantora foi a pior experiência amorosa que teve na vida por conta da falta de privacidade que os dois tinham.

Fernando Colunga em 'El Conde: Amor y Honor', produção de 2024 Imagem: Divulgação/Telemundo

Já nos anos 2000, a mídia passou a especular a sexualidade do ator. Em 2015, durante uma coletiva de imprensa no México para o lançamento do filme "Ladrão que Rouba Ladrão 2", o galã resolveu falar sobre os boatos.