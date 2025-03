Paulo Leminski é o autor homenageado da Flip 2025

O escritor e poeta Paulo Leminski (1944-1989) será o autor homenageado da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que acontece de 30 de julho a 3 de agosto.

Tradição desde a primeira Flip, a escolha do autor homenageado promove novas leituras de sua obra. Elegendo Leminski como o grande nome da vez, o festival joga luz sobre a poesia brasileira, sobretudo a chamada poesia marginal - como o fez na edição passada, quando destacou o gênero da crônica ao homenagear o escritor e jornalista João do Rio, pseudônimo mais famoso de Paulo Barreto (1881-1921), um dos pioneiros do jornalismo literário no Brasil.

Quem foi Paulo Leminski

Nascido em Curitiba, Leminski foi um artista múltiplo. Além de escritor, foi jornalista, crítico literário, publicitário, músico, tradutor e judoca. Ainda assim, sobressai em sua obra a poesia, concebida com uma identidade muito própria, em uma criação que abarcava o popular por meio de ditados, trocadilhos e gírias.

A vida e a obra do autor são tratadas com maior profundidade durante o Ciclo do Autor Homenageado, que antecede a programação oficial da Flip.

Poeta best-seller

Leminski foi o nome que colocou a poesia na lista dos mais vendidos no Brasil, tradicionalmente dominada por títulos comerciais estrangeiros, autoajuda e clássicos da literatura mundial. O feito raro foi póstumo: Toda Poesia, obra publicada pela Companhia das Letras em 2013, reuniu pela primeira vez toda a trajetória poética do autor curitibano, em 426 páginas e 600 poemas.

A obra chegou ao topo das listas dos mais vendidos, desbancando o best-seller americano Cinquenta Tons de Cinza (de E.L. James), virou fenômeno literário e conquistou leitores de gerações mais novas.

"A poesia é uma expressão muito cara ao Brasil, país que tem uma relação tão íntima com a música, e o Leminski é uma espécie de embaixador dessa relação, por sua compreensão profunda de que a poesia e a música se misturam para comunicar melhor", explica a curadora da Flip Ana Lima Cecilio, em comunicado à imprensa.

"Além disso, sua produção em prosa e em textos críticos é fundamental para entender um contexto da produção literária brasileira, que passa pelo concretismo, tão importante na poesia brasileira, mas também por um processo de multiplicação, com a poesia marginal, a autopublicação e a democratização literária como um todo", completa.

Flip será em julho

A Flip 2025 volta ao seu mês original, julho, após ser realizada em outubro do ano passado, dois anos seguidos em novembro e outros dois sendo feita online por conta da pandemia de covid-19. Ainda não há informações sobre programação ou autores confirmados.