Paulo Barros foi infeliz e está desempregado, afirma Neguinho da Beija-Flor

O ex-intérprete Neguinho da Beija-Flor criticou ontem o carnavalesco Paulo Barros, que fez o desfile da Vila Isabel neste ano, mas, agora, está sem escola. Em fevereiro, Barros havia dito que "desfiles com temática africana são todos iguais e ninguém entende nada".

Durante um evento na Universidade de Coimbra, em Portugal, Neguinho disse que o carnavalesco foi infeliz.

Os desfiles das escolas de samba, que têm origem na Tia Ciata, têm origem africana. E esse tema é abordado constantemente devido à origem do samba, que é africana. Os enredos hoje, e os carnavalescos atuais abordam muito esse tema. A minha opinião sobre o Paulo Barros é, como eu acabei de dizer, o samba tem origem africana e ele não fui muito feliz, né? Tanto não foi muito feliz que ele está até sem escola, ele está desempregado. Neguinho da Beija-Flor

Neguinho participou do evento "Samba e Suas Raízes: Uma Viagem pela Cultura Brasileira, Africana e Portuguesa", promovido pela Casa do Brasil Coimbra. Ao ser perguntado se espera ser tema de enredo da Beija-Flor, Neguinho admitiu, rindo, que gostaria da homenagem.

"Eu espero que, quando eu for enredo, isso aí tenha que vir da Beija-Flor. Eu espero um dia ser enredo: 50 anos não são 50 dias", afirmou. O ex-intérprete da Azul e Branco de Nilópolis se aposentou da Sapucaí neste ano, depois de meio século de Carnaval. O artista ainda revelou que precisou buscar ajuda psicológica para pendurar os microfones.

Na minha saída do samba, houve uma necessidade de eu ter um acompanhamento de uma psicóloga. Porque não é fácil, 50 anos de casamento e haver uma separação de 50 anos de convivência, de amizades, de ensaios. A minha participação com a Beija-Flor foi muito forte. E agora, aos 50 anos, não foi fácil e não está sendo fácil.

Neguinho da Beija-Flor deixou carro de som da escola depois de 50 anos Imagem: Zô Guimarães/UOL

Os "palpiteiros de plantão" das redes sociais, declarou Neguinho, influenciaram na sua decisão de se aposentar.

As redes sociais contribuíram muito para o meu afastamento. Aquele cara por trás de um telefone diz: 'poxa, Neguinho, já está na hora de se aposentar, já está velho. Fulano tá velho, tem que dar a vez para outro. Ah, porque ele cantou o samba tal e era 'nós vamos' e ele cantou 'nós vamo', sem o 's'. Então, tem essas cobranças dos internautas. Isso também eu confesso que contribuiu muito. Atrapalharam muito os desfiles das escolas de samba, os palpiteiros de plantão. O que me afastou também foram os jurados. O que fizeram com a Unidos de Padre Miguel esse ano. A Unidos de Padre Miguel fez um desfile, para mim, para disputar o título e entre as seis campeãs. E, no entanto, foi rebaixada.

Neguinho ainda afirmou que vai participar da mesa de jurados do reality show para a escolha do novo intérprete da Beija-Flor, com a passista Pinah Ayoub e Selminha Sorriso, porta-bandeira da escola.

Procurado por Splash, Paulo Barros afirmou que não se lembra do assunto e que o tema está "finalizado".