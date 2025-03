Olivia Rodrigo: como é Boeing de R$ 1,23 bilhão fretado pela artista

Olivia Rodrigo, 22, fretou um Boeing 767-300ER para facilitar o transporte durante os shows. A aeronave, que é de propriedade da Omni Air International, está avaliada em cerca de R$ 1,23 bilhão. A artista se apresenta amanhã no Lollapalooza, em São Paulo.

Como é o avião

O 767-300ER é a variante de longa distância do 767 original. Sua versão cargueira é um pouco mais cara que a versão de passageiros, e é fabricada até hoje. Ele entrou em serviço com a American Airlines em 1988.

Aeronave alugada pela estrela internacional conta com assentos de couro e serviço de entretenimento audiovisual. Apresenta uma cabine de corredor duplo com uma configuração típica de seis assentos lado a lado na classe executiva e sete na econômica.

767-300ER é a variante de longa distância do 767 original Imagem: Reprodução

Dimensões do 767-300ER incluem um comprimento de 54,9 metros. A envergadura é de 47,6 metros e a área das asas é de 283,3 metros quadrados. A altura da fuselagem é de 5,41 metros.

Peso vazio operacional é de 90.010 kg e o peso máximo de decolagem pode chegar a 186.880 kg. A capacidade máxima de combustível é de 91.228 litros. A aeronave tem alcance máximo de 11 065 km.

Avião conta com trem de pouso triciclo retrátil com quatro rodas em cada trem principal e duas no trem do nariz.

Carreira 'meteórica'

Olivia Rodrigo durante show no Lollapalooza Argentina Imagem: Divulgação

A carreira de Olivia Rodrigo despontou em 2019 na série "High School Musical: The Musical", da Disney. Antes de terminar o ensino médio, a artista já concilia trabalhos como atriz e cantora.

Anteriormente, ela protagonizou o filme "A Receita para o Sucesso" (2015) ainda aos 12 anos. A participação fez com que a Disney contratasse a artista para a série "Bizaardvark".

Olivia Rodrigo é um dos nomes mais aguardados no Lolla 2025 Imagem: Divulgação

Ela se tornou a primeira mulher a emplacar três singles ( "good 4 u", "deja vu" e "traitor") nas cinco primeiras posições da Parada de Singles do Reino Unido em uma única semana.

O sucesso nas redes sociais também é fundamental para o rápido alcance da artista. Em um viral no TikTok publicado em 2021, a própria explica o sucesso meteórico de "Drivers License", seu primeiro single.

Show no Lollapalooza deve reunir um pouco dos dois álbuns da artista, "SOUR" (2021) e "Guts" (2023).