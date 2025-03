Nova aposta do cinema nacional quase não tem mulheres em cena, e isso é bom

Estreia hoje nos cinemas o filme "Oeste Outra Vez", vencedor do 52º Festival de Cinema de Gramado. O longa de Erico Rassi tem apenas uma mulher em cena, por cerca de 30 segundos —e, por isso mesmo, faz um comentário profundo sobre a fragilidade masculina.

Babu Santana e Ângelo Antônio interpretam dois rivais no sertão de Goiás. Após serem abandonados pela mesma mulher, eles se voltam violentamente um contra o outro. A ausência de figuras femininas é o cenário para um faroeste que explicita a solidão masculina e a incapacidade de encarar os próprios sentimentos.

Não é um filme fácil de fazer. Eu falei: ou nós somos muito loucos, ou muito corajosos. Como nós somos homens, acho que somos é loucos [risos]. Esse filme me fez acreditar que o homem não é corajoso, o homem é louco. Babu Santana

Tuanny Araújo enfrentou o desafio de interpretar a personagem que, mesmo sem aparecer, guia a narrativa. "Luiza é uma mulher que escolhe a si mesma, que não tem medo de ir embora sem olhar para trás. É uma mulher que quer viver sua vida e deixar um contexto repetitivo de um vazio, um universo masculino que não agrega mais", descreve a atriz em entrevista a Splash.

Antônio Pitanga em cena de 'Oeste Outra Vez' Imagem: Divulgação/O2 Play

Antônio Pitanga interpreta um homem que, após perder um grande amor, vira um eremita. A solidão o deixa no "fio da navalha da loucura", diz o ator. Ele cita a música "Escultura", de Nelson Gonçalves, para descrever o personagem: "'Cansado de tanto amar, eu quis um dia criar na minha imaginação uma mulher diferente de olhar...' Ele viveu e perdeu tudo isso. O que ele fez? Deixou tudo pelo caminho e está na solidão. Não tem mais violência, tem a esperança, tem esse desejo desse canto da sereia".

O louco é aquele que perdeu tudo, menos a razão. Ele vem de vidas vividas e mortes morridas. Ele tem ali a razão. Ele sabe o que fez, qual era a caminhada dele.

Antônio Pitanga

Durante as filmagens, o próprio elenco se surpreendeu com a decisão de tirar as mulheres de cena. Daniel Porpino, que interpreta um assassino de aluguel, ficou com medo de a mensagem não ser compreendida: "Me fez pensar: caramba, será que isso chega nas pessoas? Será que isso é uma viagem desse roteiro? Que desafio vai ser realizar isso? Para a minha felicidade, pelo menos na leitura que a gente tem compartilhado, isso toca as pessoas".

"Oeste Outra Vez" é o segundo longa de ficção —e o segundo faroeste— do diretor Erico Rassi. Em entrevista a Splash, ele explica que vê esse gênero como uma forma de inserir os personagens em um ambiente onde a lei não guia suas ações: "Como eu tenho personagens masculinos que são embrutecidos, mas que também são frágeis, para mim faz sentido ambientar essas histórias nesses lugares".