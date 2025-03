Morre Ricardo Braga, considerado 'sósia' de voz de Roberto Carlos, aos 73

Morreu na tarde de ontem Ricardo Braga, aos 73 anos de idade. Desde o início de sua carreira, o artista chamou atenção por ter uma voz muito parecida com a de Roberto Carlos.

O que aconteceu

O artista estava hospitalizado há alguns dias após sofrer um AVC. A notícia de sua morte foi confirmada pela apresentadora Lully e pelo cantor Ovelha, que eram próximos do artista.

Em 1978, após sua voz chamar atenção, foi convidado para gravar o disco "Roberto Collection". A semelhança da voz fez com que o CD vendesse mias de 400 mil cópias — sem ao menos revelar seu nome.

Diante disso, Ricardo tentou lançar seu nome na música, estourando com o sucesso "Uma Estrela Vai Brilhar". Nos últimos anos, o artista estava se dedicando ao gênero sertanejo.

Ao compartilhar um vídeo do músico, Ovelha lamentou: "Ricardo Braga, grande amigo, grande colega, grande irmão. Foi antes do combinado. Vai com Deus".

Já Lully, a afilhada de Beto Carreiro, escreveu: "E nesta tarde parte da história da música se silencia para dar voz à saudade de Ricardo Braga. Que a cada partida, saibamos compreender o quão é importante viver intensamente, ser e fazer a diferença".