Morre Ricardo Braga, considerado 'sósia' de voz de Roberto Carlos, aos 73 anos

Morreu aos 73 anos nesta quarta-feira, 26, o cantor Ricardo Braga, conhecido por ser "sósia de voz" de Roberto Carlos. A informação foi confirmada em uma publicação conjunta no Instagram da gravadora MD Digital Music, que não confirmou a causa da morte.

"Hoje, o mundo da música perdeu uma pessoa brilhante. O nosso querido Ricardo Braga nos deixou, mas o seu legado será eterno com as suas músicas que transformaram e emocionaram todos nós. Descanse em paz nosso querido amigo Ricardo Braga", diz a publicação. Artistas como Ovelha e a apresentadora Lully lamentaram a perda.

"E nesta tarde parte da história da música se silencia para dar voz à saudade de Ricardo Braga", escreveu Lully. "Que a cada partida, saibamos compreender o quão é importante viver intensamente, ser e fazer a diferença."

Vida e carreira de Ricardo Braga

Nascido em Mogi das Cruzes, SP, Ricardo Braga já cantava há 10 anos quando um dos integrantes da dupla Ponto & Vírgula sugeriu que ele gravasse canções de Roberto Carlos, justamente por notar que os timbres das duas vozes eram muito próximos.

Em 1978, Ricardo seguiu o conselho e lançou a coletânea Roberto Collection, um disco que fez sucesso devido à semelhança entre as duas vozes, e chegou a atingir a marca de 400 mil cópias vendidas. Inicialmente, a grande curiosidade do público era descobrir quem era o dono daquela voz, já que o disco foi lançado sem revelar o cantor. A informação foi divulgada no Fantástico, dando ainda mais projeção ao artista.

Em entrevista concedida em 2023 à Rádio Bandeirantes, ele revelou como começou a admiração pelo Rei: "Quando vi Roberto Carlos, a minha inspiração, cantando, eu falei: ‘Nossa, esse cara sou eu’. Naquela época! Comecei a cantar as canções dele e nunca mais parei. Uma coisa predestinada, do destino mesmo."

Após este sucesso inicial, Braga lançou outros trabalhos para tentar se manter no auge, como os álbuns Uma Estrela Vai Brilhar, Sentimentos e Coração de Segunda Mão. Seu perfil no Spotify tem cerca de 20 mil ouvintes mensais.