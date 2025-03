Morre Bida Nascimento, filho de Lea Garcia e Abdias do Nascimento

Morreu na madrugada de hoje Bida Nascimento, aos 71 anos.

O que aconteceu

O músico e ator não resistiu às complicações de um acidente vascular cerebral. De acordo com informações do jornal O Globo, ele se encontrava internado no Hospital Badim, localizado na zona norte do Rio de Janeiro (RJ), onde veio a óbito.

Nascido Abdias Nascimento Filho, Bida era filho da saudosa atriz Lea Garcia (1933-2023) e do ativista Abdias do Nascimento (1914-2011). Seu irmão, Marcelo Garcia, informou que o artista estava bastante debilitado, tendo perdido a visão após o AVC e sido internado cinco vezes nos últimos três meses.

Ele passou os últimos anos de sua vida morando no Retiro dos Artistas. A instituição, presidida por Stepan Nercessian, 71, acolhe artistas idosos que passam por dificuldades financeiras e emocionais.