Marília Gabriela se submete a cirurgia nos seios: 'Dores insuportáveis'

Marília Gabriela, 76, contou ter se submetido recentemente a uma cirurgia para trocar as próteses de silicone em seus seios.

O que aconteceu

A apresentadora agradeceu ao profissional que fez o procedimento e afirmou que sentia muitas dores antes da intervenção. "Doutor Marcelo, um craque que me foi indicado e consertou meus seios, bem prejudicados por duas próteses que coloquei anos atrás e estavam sambando no meu peito, causando dores insuportáveis", afirmou ela, em uma foto ao lado do médico.

Marília afirmou ter ficado satisfeitíssima com o resultado da operação. "Agora sim, estou como quero há tempos: sem nada artificial e com peitos da jovem que um dia fui! Daqui a pouco vou usar o 'meu primeiro sutiã' [risos]."

Nos comentários do post, vários internautas se alegraram pelo bom momento da apresentadora. "Muito bom! Saúde, querida, sempre!", desejou uma seguidora. "Que bacana se proporcionar essas sensações!", observou outra. "Apoio tudo, menos o sutiã", brincou uma terceira.