BBB: Maike pede para Vinicius seguir firme no jogo após eliminação de Aline

Na festa da líder Renata, na madrugada desta quinta-feira (27), Maike e Vinicius tiveram um momento de conversa sobre o jogo. O ex-nadador incentivou Vinicius a continuar firme na disputa, apesar da recente eliminação de Aline, sua amiga e dupla no início do reality.

O que houve

Maike reconheceu que seguir no jogo após a eliminação de um aliado não é fácil, mas incentivou Vinicius a manter o foco na competição. "É foda, mas fica firme na parada, que é o seu sonho [...] Eu te vi pra baixo, abalado. Busca força aí, eu acho que ela [Aline] iria querer muito que você ficasse forte, que jogasse", aconselhou.

Vinicius agradeceu as palavras do adversário e destacou o respeito que sente por ele dentro do jogo. "É um prazer ter você como um rival, de verdade. A gente tá num grupo oposto mas tem essa inteligência, você é do esporte e você consegue lidar bem do outro lado de competir e sabe separar as coisas", comentou Vinicius.