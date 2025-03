Luiza Ambiel grava ménage com ex-namorado de Andressa Urach e outra mulher

Luiza Ambiel, 52, gravou uma cena de sexo a três com Cassiano Kylian, 20, e Katiuska.

O que aconteceu

A ex-Banheira do Gugu afirmou ter adorado a experiência. "Foi uma gravação incrível, cheia de energia e cumplicidade. Tenho certeza de que os fãs vão adorar!", declarou ela à revista Quem.

Cassiano Kylian é ex-namorado de Andressa Urach, 37, de quem se separou em fevereiro deste ano. Veterano do conteúdo adulto, o rapaz já havia gravado anteriormente uma cena pornô com Luiza, fato que inclusive irritou Andressa publicamente.

O vídeo do ménage a trois será publicado no perfil de Ambiel no Privacy. A assinatura mensal do serviço custa R$ 20 mensais.