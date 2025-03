Lívia Andrade posa em clique raro ao lado do marido em Miami

Lívia Andrade, 41, abriu um álbum de fotos em Miami, nos Estados Unidos, ao lado do marido, o empresário Marcos Araújo.

O que aconteceu

Discreta sobre o relacionamento, Lívia compartilhou fotos curtindo uma festa americana e, em um dos cliques, seu marido aparece. "Fim de semana de música em Miami."

Nas imagens, Lívia aparece com conjunto de crochê colorido. Ela ainda posou com um grupo de amigos e com o marido, Marcos Araújo.

Lívia Andrade e Marcos Araújo estão juntos desde 2021. Marcos Araujo é um dos grandes nomes do ramo musical no Brasil, presidente da AudioMix e dono do evento VillaMix. Além disso, o empresário foi casado com Pétala Barreiros, com quem teve dois filhos e brigas na justiça.