Juliana Oliveira pediu apoio ao SBT antes de denunciar Mesquita por estupro

Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, acusa Otávio Mesquita de estupro durante gravação no SBT em abril de 2016. Humorista abriu representação criminal no MP-SP (Ministério Público de São Paulo) nesta semana — meses após levar o caso à alta cúpula do SBT.

O que aconteceu

Em contato com Splash, Hédio Silva, advogado que representa Juliana, alega que a ex-assistente de palco de Danilo Gentili foi alvo de atos libidinosos sem consentimento. O profissional afirma que jurisprudência atual aponta que "a prática de atos libidinosos configura estupro", ainda que não haja penetração. "Lei passou por reformulação em 2009. O judiciário tem reconhecido o estupro mesmo quando a pessoa não toca na vítima, por exemplo".

No programa disponível no YouTube, é possível ver Juliana Oliveira sendo tocada nos seios após a chegada de Otávio Mesquita, que ingressa ao palco de ponta-cabeça, pendurado por um cabo. Em seguida, enquanto Juliana tenta retirar os equipamentos de segurança de Mesquita, ele a segura e simula movimentos de sexo.

Quando vi o vídeo, eu fiquei estupefato, como alguém grava um vídeo daquele jeito? E um sentimento de impunidade. Ele aproxima as partes íntimas da boca dela, joga a Juliana no sofá. Quase quatro minutos de agressão. Ela reage, dá tapa, chuta, protesta. Depois o Danilo Gentili a chama de volta para o palco, ela volta constrangida. Ela saiu com a noção exata de que foi violentada, mas não entendia a gravidade... Quando me contratou, analisei o material e disse: 'Isso foi estupro com tudo gravado'. Ele ainda confessa no final ao se referir aos seios de Juliana como 'durinho'. É uma violência sem tamanho.

Hédio Silva, advogado de Juliana Oliveira

Defesa alega que cada pessoa tem um tempo diferente para denunciar, o que é reconhecimento pelas cortes de justiça, e que Juliana tentou buscar apoio do SBT, mas sem sucesso. "No último trimestre de 2024, ela levou a questão ao conhecimento da emissora, mas não teve a resposta que esperava. Isso adoece a pessoa... E entra o componente racial, a ideia de que o corpo da mulher é público".

Mesquita, em vídeo publicado nas redes sociais, diz estar "muito triste" ao ser surpreendido com uma acusação de estupro. Ele chama o que motivou a denúncia de "brincadeira" combinada com o elenco do programa.

Esse programa foi o ar há, repito, há quase 10 anos, né? E nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo ou reclamação. Nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, que alguém falasse: "Ah, não quero que isso vá para o ar, que essa brincadeira não fosse exibida". Isso é absurdo, né? Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né?

Otávio Mesquita

Advogado de Juliana diz que Mesquita entraria pendurado e que Juliana iria auxiliá-lo, mas sem que ele tocasse nela. "Ele apalpa as nádegas, os seios, simula o ato. Nos primeiros segundos, ele defere tapa, chutes... Quando volta ao palco, a expressão de descontentamento... O Danilo Gentili chegar a falar 'a Ju está com cara de que não está curtindo, mas ela gosta'".

Após abrir representação no MP-SP, defesa de Juliana esperar que o órgão proponha uma ação penal. "Está tudo registrado no vídeo".

Splash procurou a assessoria do SBT, mas emissora não retornou contato até a publicação do texto.

Otávio Mesquita se pronuncia

"Pessoal, seguinte, sempre venho aqui com felicidade alto-astral que vocês conhecem, né? Mas hoje eu estou realmente muito chateado, muito triste, aliás, bom, todo mundo sabe que fui surpreendido com uma acusação de estupro, gente. Olha que loucura isso. Eu demorei para entender tudo do que se tratava, no fim percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili que foi tudo combinado aí de uma maneira informal, onde eu participei, aliás, como convidado, em 2016. Olha isso, o tempo que foi isso, mas enfim", iniciou.

"Esse programa foi o ar há, repito, há quase 10 anos, né? E nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo ou reclamação. Nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, que alguém falasse: "Ah, não quero que isso vá para o ar, que essa brincadeira não fosse exibida". Isso é absurdo, né? Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né?

Mas enfim, mas eu digo para vocês, nunca, nem perto de ser tratada como estupro, crime gravíssimo. Isso não. Aliás, tomarei as medidas aqui para defesa da minha honra e também da minha família, né? Porque afinal de contas, lembrei, aliás, inclusive, para jornalista que publicou essa matéria, o fato de que a minha ex-mulher na época, olha isso gente, ela estava na plateia com o meu filho. Como é que eu ia fazer uma bobagem dessa, né?

Tudo foi ao ar há quase 10 anos e hoje nasce aí essa essa acusação caluniosa contra mim, gente. Que absurdo isso, né? Então, sinto muito, se exagerei na brincadeira, agora vendo o vídeo com o olhar dos tempos atuais, sei que não repetiria isso, né? Porque naquela época podia brincar muito, mas enfim. A distância entre o que aconteceu no palco e um estupro é gigantesca mesmo, é absurdo isso.

Bom, encaminhei o problema aqui para os meus advogados e confesso a vocês que vou manter vocês todos informados disso que aconteceu, que lamento mesmo, mas você sabe quem é o Otávio Mesquita ao longo desses 65 anos de idade, 40 quase de televisão, que sempre fui uma pessoa muito brincalhona e sempre respeitei todo mundo, nunca tive nenhum processo, mas agora tô meio chateado".