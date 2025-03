Guilherme diz que Delma quer deixar o 'BBB 25': 'Louca para ir ao Paredão'

Guilherme afirmou que Delma, sua sogra dentro do BBB 25, quer sair do programa e estaria disposta a ir ao Paredão. "Está louca para ir ao Paredão, eu sei que quer sair", disse o brother na madrugada desta quinta-feira, 27, durante conversa com João Pedro na Festa da Líder Renata.

Segundo ele, a aliada costuma pedir para deixar o confinamento. "Direto, ela pede para ir embora, só que eu não vou deixar ela apertar o botão, de jeito nenhum", afirmou. Em seguida, acrescentou: "Eu disse para ela: ‘Eu tenho certeza que se a senhora bater no Paredão, a senhora sai’. Porque eu nunca vi uma pessoa pedir tanto para sair desse programa."

Críticas à postura no jogo

Durante o papo, João Pedro avaliou que Delma "fugiu do embate dela" ao salvar Eva em vez de Maike, com o poder Curinga, na última formação de Paredão. Guilherme respondeu que não concordou com a decisão e costuma cobrar posicionamento de seus aliados.

"Eu chamo a atenção dela o tempo todo. Eu já chamei atenção, dentro do quarto, de Aline, de Vinícius, de minha sogra eu chamo sempre. Não vou explanar meu aliado na frente de todo mundo, mas quando eu chego, eu digo: ‘Não vou defender porque não concordo’", disse.

O fisioterapeuta comentou ainda sobre a dificuldade de se posicionar contra pessoas próximas: "Eu sempre me achei um cara tão bem posicionado dentro do jogo, e agora tive que continuar, mas eu não queria me posicionar contra as pessoas que estão do outro lado, mas eu sei que é preciso se eu quiser permanecer dentro do jogo".

Cuidado com a sogra

Guilherme disse que tenta tomar cuidado ao conversar com Delma. "Quando converso com ela, tento falar com muito cuidado, porque ela fica muito triste", explicou.

Ele também citou situações envolvendo outros participantes: "Eu estou doido para brigar dentro dessa casa, para comprar uma briga de alguém que eu goste. Mas como eu vou comprar a briga se eu não concordo com a situação?"