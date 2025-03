Carnaval, rodeio, novelas: veja como foram as Festas do Líder no BBB 25

A última Festa do Líder do BBB 25 (Globo) aconteceu ontem. Após o evento que prestou homenagem à liderança de Renata, chegou ao fim a programação de festas temáticas semanais. Confira como foram os eventos desta temporada:

Rodeio

BBB 25: Festa do Líder de João Gabriel Imagem: Reprodução/Globoplay

João Gabriel teve a primeira Festa do Líder. O tema foi o universo dos rodeios, do qual o brother faz parte. A pista de dança será inspirada no rodeio de Las Vegas e o som será majoritariamente sertanejo.

A mobília do evento foi de ferro e tonéis foram usados como mesas. Um touro mecânico também esteve na celebração para que os brothers pudessem se divertir. Ainda seguindo o tema, o cardápio foi recheado de frango com pequi, arroz de carreteiro, empadão e pamonha.

Faces de Eva

BBB 25: Festa em homenagem a Eva Imagem: Reprodução/Globoplay

Na comemoração que encerrou o reinado de Eva, o tema foi inspirado nas expressões artísticas da sister. A decoração retratou o trabalho da bailarina na dança, na produção de conteúdos digitais e como modelo.

Com grandes LEDs em referência aos típicos cartazes de espetáculos da Broadway, Eva foi anunciada como a atração principal da noite. Em um momento só pra ela, a sister demonstrará seu talento para a dança, com o auxílio de bailarinos, que entrarão na cada para realizar um número especial com a líder.

Maike Esporte Clube

BBB 25: Festa do Líder Maike Imagem: Reprodução/Globoplay

A festa do Líder Maike teve como referência o cenário de um clube esportivo. Outra paixão do paulistano, o pagode, também teve sua marca na festa, que foi inaugurada ao som de "Jogo de Sedução", do Exaltasamba, a pedido do Líder.

Na decoração do evento, elementos da natação permitiram que o jogador mergulhasse na atmosfera aquática. A pista de dança foi uma representação de uma piscina com raias e blocos de partida. Medalhas e troféus já conquistados por Maike tiveram seu cantinho no espaço da comemoração.

No ambiente do bar, uma homenagem ao crossfit, com colchão, caixas, mesa de pneu e pallets compondo o set dedicado à modalidade. Os confinados ainda experimentaram uma interatividade com uma cesta de basquete ao longo da noite; a disputa teve um ranking com as pontuações de cada um.

Festa do Interior

BBB 25: Festa do Líder João Pedro Imagem: Reprodução/Globoplay

João Pedro ganhou uma festa com o tema "Interior". O evento reproduziu uma típica festa do interior do Brasil, com barracas, pescaria e totó, além de uma praça cenográfica.

Para os brothers se divertirem, o evento terá ainda mesas de jogos de dama e dominó. O cenário também vai trazer ruas de paralelepípedo e uma parte que lembra uma estrada de terra.

Em homenagem à profissão do Líder, também haverá um cavalo mecânico para ser montado pelos participantes. No cardápio, comidas como galinhada, espetinhos, carne seca e milho.

Novelas

BBB 25: Festa da Líder de Vitória Strada Imagem: Reprodução/Globoplay

A Festa da Líder de Vitória Strada foi uma viagem por três novelas que a atriz protagonizou. A área externa da casa foi decorada com cenários de "Espelho da Vida", "Tempo de Amar" e "Salve-se Quem Puder".

Uma grande claquete com o nome da atriz decorou o chão. Vitória se emocionou e apontou também que os itens colocados na decoração foram realmente usados por ela durante as novelas.

Alguns telões foram posicionados ao longo do cenário, com cenas da atriz nas novelas. Mais cedo, Vitória escolheu cinco participantes para ensaiarem cenas durante a festa.

Bloco do Guilherme

BBB 25: Festa do Líder Guilherme Imagem: Reprodução/Globoplay

As festas populares de Olinda e Recife foram elemento principal da noite que celebrou o reinado de Guilherme. A noite começou com a música "Elefante de Olinda", de Alceu Valença, por escolha do líder. Barraquinhas serviram caipifruta de morango com leite condensado e caldinho de feijão, que também estão entre as preferências de Guilherme para o cardápio.

Na pista de dança, que faz referência ao Marco Zero, vai tocar de tudo, inclusive o frevo. O ritmo pernambucano acompanha outdoors que mostram o líder com adereços e sombrinhas desta que é uma de suas danças folclóricas preferidas.

Os bonecos de Olinda também marcaram presença representando o próprio líder Guilherme. Ainda dentro das homenagens preparadas para o todo-poderoso, foram realizadas participações em vídeo da Orquestra Henrique Dias e do bloco O Homem da Meia-Noite.

Última Festa do Líder

BBB 25: Renata ganha última Festa do Líder do programa Imagem: Reprodução/Globoplay

A celebração da Líder Renata representou sua trajetória na dança, trazendo referências a espaços que a marcaram ao longo de 25 anos de atuação na área.O palco principal da festa retratou a fachada do Teatro José Alencar, em Fortaleza, lugar de importantes apresentações da bailarina.

A pista de dança remeteu a um tablado com barras, assim como o set especial que simulou a sala de aula onde a professora conduz suas alunas. O cenário da comemoração também teve um espaço dedicado a um camarim como os que Renata costuma se produzir para os números coreografados. Lá também esteve um figurino emblemático para a Líder: a roupa da personagem Afrodite, à qual ela deu vida nos palcos.

