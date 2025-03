Fafá de Belém cancela palestra após sofrer crise de burnout: 'Se cuidem'

Fafá de Belém, 68, cancelou sua participação em uma palestra sobre etarismo, que faria hoje no evento Abraçando Você, promovido por Patrícia Poeta, 48.

O que aconteceu

A cantora não pôde atender ao compromisso por ter sofrido uma crise de burnout. "Estou passando por isso agora e como a nossa relação por aqui sempre foi de transparência e verdade, decidi falar com vocês sobre", afirmou ela, em post no Instagram.

Na sequência, Fafá tranquilizou os fãs e afirmou que está se recuperando bem da crise. "Estou bem! Fiquem tranquilos! Decidi falar sobre o tema porque isso pode ajudar outras pessoas."

Ela concluiu aconselhando seus seguidores a tomarem cuidado com a própria saúde mental. "Por favor se cuidem, cuidem de sua saúde mental. Não pensem duas vezes a qualquer sinal de esgotamento e procurem ajuda médica. A todos que me abraçam e enchem de amor pelos palcos da vida, saibam que vocês sempre me curam."