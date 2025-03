Vinícius perde disputa e já está no 11º Paredão do BBB 25

Vinícius perdeu uma disputa após a Prova do Líder de hoje do BBB 25 (Globo) e foi para o 11º Paredão.

O que aconteceu

Diego e Maike, vencedores da 1ª etapa da Prova do Líder, precisaram escolher outros participantes para disputar uma etapa final. Quem perdesse, iria para o Paredão.

Cada um dos jogadores deveria arremessar leveduras em cestas com pontos. Vencia a prova quem somasse mais pontos ao final do tempo.

João Gabriel, escolhido por Diego, venceu a disputa. Vinícius, escolhido por Maike, perdeu a prova e está no Paredão.

