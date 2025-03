Dua Lipa vence processo sobre suposta cópia de "Levitating"

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - Dua Lipa ganhou nesta quinta-feira uma ação judicial em Manhattan que acusava a estrela pop britânica de copiar seu megahit "Levitating", de 2021, de uma música de discoteca de 1979.

A juíza distrital Katherine Polk Failla disse que L. Russell Brown e Sandy Linzer não conseguiram demonstrar "semelhança substancial" entre "Levitating" e sua música "Wiggle and Giggle All Night", embora alguns ouvintes pudessem ouvir semelhanças.

Os autores da ação alegaram que "Levitating" copiou sua "melodia característica" de "Wiggle" e de outra música cujos direitos autorais eram deles.

Mas a juíza considerou essa melodia desprotegida à luz da decisão do tribunal federal de apelações de novembro de que a música "Thinking Out Loud", de Ed Sheeran, de 2014, não copiou ilegalmente o clássico de Marvin Gaye, "Let's Get It On".

Failla também concluiu que várias outras supostas semelhanças entre "Levitating" e "Wiggle" eram comuns, tendo aparecido em óperas de Mozart e Rossini, operetas de Gilbert e Sullivan e "Stayin' Alive" dos Bee Gees.

"Um estilo musical, definido pelos autores da ação como 'pop com um toque de disco', e uma função musical, definida pelos autores da ação como 'entretenimento e dança'", não podem ser protegidos", escreveu Failla.

Se a decisão fosse diferente, ela disse, "impediria completamente o desenvolvimento de músicas nesse gênero ou com essa finalidade".

Jason Brown, advogado dos autores da ação, disse que eles planejam recorrer.

"Esse caso sempre teve a ver com a defesa do valor duradouro da composição original", disse Brown, que é sobrinho de L. Russell Brown, em um email.

Os advogados de Lipa, sua gravadora Warner Records e outros réus não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Eles consideraram implausível acreditar que Lipa, de 29 anos, tenha ouvido "Wiggle" antes de escrever "Levitating" e disseram que os autores da ação não poderiam "monopolizar um dos elementos mais comuns e rudimentares da música: o uso de uma escala menor".

"Levitating", do álbum de Lipa, "Future Nostalgia", foi a música número 1 na parada de fim de ano de 2021 da Billboard.