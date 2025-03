Astro de 'Casamento do Meu Melhor Amigo' diz já ter se arrependido do filme

Considerado um clássico dos anos 1990, "O Casamento do Meu Melhor Amigo" já foi motivo de arrependimento para o ator Dermot Mulroney. O astro do filme, no entanto, diz que, hoje, vê o longa de outra forma e que ele foi responsável por mudar sua trajetória.

Acho que todos os atores deveriam ter uma produção assim em suas carreiras. Eu já me arrependi de tê-lo feito quando era mais jovem, mas agora tenho uma perspectiva muito diferente.

Dermot Mulroney, em entrevista exclusiva para Splash

Lançado em 1997, "O Casamento do Meu Melhor Amigo" mudou as regras das comédias românticas com um final bem agridoce. Isso porque a mocinha Julianne (Julia Roberts) não termina a história com se "melhor amigo" Michael (Mulroney).

Cena do filme "O Casamento do Meu Melhor Amigo" (1997) Imagem: Reprodução

Mulroney relembrou como o filme se tornou um fenômeno e mudou sua carreira. "Eu gostaria de conseguir resumir tudo em uma palavra, mas nada explica o fenômeno que esse filme se tornou. É uma combinação de talentos no elenco e, claro, a imaginação incrível de PJ Hogan [diretor]".

'O Casamento do Meu Melhor Amigo' é diferente de tudo porque ele envelheceu 'como vinho'. Mesmo que seja apenas uma comédia romântica, é incrível ver todo o impacto no público e como ele mudou também as nossas vidas. Esse filme realmente mudou a minha vida.

Após o longa, Mulroney estrelou filmes que vão do terror "Sobrenatural: A Origem" a comédia romântica "Muito Bem Acompanhada". Mas, hoje, ele está está no elenco da série "Chicago Fire", como o novo chefe do Batalhão 51. "Quero honrar o legado dessa série. Sei que acabei de chegar, mas quero fazer isso da melhor forma possível!", afirma.

Dermot Mulroney na 13ª temporada de "Chicago Fire" Imagem: Reprodução/NBC

Após quase 30 anos desde a estreia de "O Casamento do Meu Melhor Amigo", será que Mulroney mantém contato com o elenco do filme? O ator diz que sim! Mantém contato e vive mandando mensagens para sua grande amiga, no caso, Julia Roberts. "Ei, Julia. Eu te amo!", brincou ao encerrar a entrevista.