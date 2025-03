De foto proibida a casal recém-separado: o que rolou em festão de Anitta

Anitta caprichou na festa de aniversário de 32 anos. A comemoração aconteceu no Alto da Boa Vista, na zona norte do Rio de Janeiro, e contou com casal recém-separado, show particular e proibição de fotos dentro do local.

O que aconteceu

Sophie Charlotte e Xamã, que anunciaram o fim do namoro no início do mês, marcaram presença. O músico chegou acompanhado dos amigos L7NNON e Major RD. Recentemente, a atriz garantiu que estava bem depois da separação. "Está tudo certo", afirmou em entrevista ao Gshow.

Sophie Charlotte e Xamã anunciaram o fim do namoro no início do mês Imagem: Thiago Mattos e Daniel Pinheiro/Brazil News

Dona da festa chegou ao local por volta das 23h. No Instagram, a famosa garantiu que tem comemoração para todos os gostos: "Ontem, eu falei para os meus convidados que era para aí apenas quem gostasse da coisa mais zen e que hoje aconteceria o de sempre".

Xanddy comandou um show particular durante a celebração. Por meio das redes sociais, enquanto fazia uma massagem, Anitta garantiu: "Preparar o corpinho. Tirar a Anitta do porão para rebolar a noite inteira com Xanddy Harmonia".

Convidados estavam proibidos de fotografar ou filmar dentro do local, segundo Gshow. A regra virou uma espécie de tradição nos eventos organizados pela cantora. A ideia, como revelado em outras ocasiões, é dar mais privacidade para todos.

Festão contou com a presença de muitos famosos, a exemplo de Giovanna Lancellotti, MC Daniel, Angélica, Luciano Huck, David Brazil, Dani Calabresa, Valesca Popozuda, Jade Picon e André Marques.

Angélica e Luciano Huck marcaram presença no festão Imagem: Victor Chapetta - Agnews