Dantinhas: única salvação para o BBB é temporada com ex-participantes

A audiência do BBB 25 vai de mal a pior. Com um enredo fraco e um elenco omisso, o programa tem registrado os piores índices desde a estreia do formato na TV Globo. Dieguinho e Dantinhas analisam o destino do reality no Central Splash.

O site Notícias da TV fez uma comparação com a temporada anterior, vencida por Davi Brito, que bateu uma média de 20 pontos de audiência. Isso significa que, de cada cinco pessoas que acompanharam o BBB 25, uma não voltou para assistir à edição deste ano, que tem alcançado uma média de 16,2 pontos.

Esse número de 16,2, considerando a audiência de São Paulo, é uma audiência que já foi a final de A Fazenda. O BBB com final de audiência de final de A Fazenda é alarmante. Como vai ser a próxima temporada do BBB?

Dieguinho

Dantinhas também se mostrou preocupado com o futuro do reality na grade da Globo, e acredita que só exista uma solução plausível para ele se salvar.

Eles vão ter que vir com um BBB "All Stars" [com ex-participantes do reality]. É o único jeito de tentar alavancar.

Dantinhas

