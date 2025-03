'Congela'? Produção do BBB não deixa casa dormir e brothers especulam

Os brothers do BBB 25 (Globo) foram acordados pela produção sucessivas vezes hoje e levantaram o alerta sobre uma nova dinâmica.

O que aconteceu

A produção do BBB não deixou os brothers dormirem na manhã de hoje. Desde o primeiro despertador do dia, os brothers têm recebido diversos alarmes para se manterem acordados.

A atitude da produção chamou a atenção dos brothers, que começaram a especular sobre uma dinâmica diferenciada para o dia. Normalmente, às quintas-feiras, eles enfrentam a Prova do Líder —hoje, no entanto, Tadeu também deve anunciar que eles entrarão no "modo turbo".

Daniele Hypolito e Delma pensaram se tratar de uma prova de resistência. "Se preparar pra prova de resistência. Com certeza é prova de resistência. Aí ninguém pode dormir não", disse Delma.

Na noite anterior, o apresentador Tadeu Schmidt chegou a revelar que a Prova do Líder de hoje seria "emocionante".

Alguns brothers até tentaram adormecer no gramado ou na academia, mas a produção voltou a tocar músicas em alto volume para acorda-los. "Hoje ninguém vai dormir", disse Renata.

Guilherme afirmou que poderia ser tratar também da dinâmica do "Freeze", que estreou nesta edição, em que os brothers precisam permanecer imóveis. "Mas se for 'congela', acho que não vai ser agora não", pontuou. "Se for Congela, eles vão esperar um momento que a gente levante. Eles não vão deixar todo mundo de um jeito que fique confortável pra ficar parado", disse Daniele.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas