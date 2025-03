Davi Brito errou? CEO da Mynd explica como evitar pós-BBB polêmico

Davi Brito foi o grande campeão do Big Brother Brasil 24, e um dos maiores da história do reality show global. Porém, o seu pós-BBB foi bastante polêmico, com declarações despreparadas, que acabaram atrapalhando seu sucesso imediato assim que saiu do programa.

Fátima Pissarro, fundadora e CEO da Mynd, agência que cuida da carreira de diversos influenciadores no país, explicou como evitar esse tipo de erro, em entrevista ao Camarote do Chico Barney.

Tem gente que aparentemente quando sai, é interessante. Só que aí passam três, quatro meses e já era. É uma disputa por atenção muito grande. A gente trabalha muito essa longevidade.

O que faltou [para Davi] foi exatamente esse suporte do pós. Que é ter uma equipe que tranquilize a pessoa. Não sai fazendo qualquer coisa. Não sair discutindo, respondendo com qualquer tweet. Um suporte [que diga], 'calma, temos aqui uma equipe sênior te ajudando, confia na gente e vamos trabalhar como time'.

Vendo de fora, talvez ele teve uma equipe muito júnior nessa saída que ficou muito afobada com o grande sucesso que ele estava, e se perdeu nesse sucesso de botar preço alto, de não ter um controle, um suporte emocional para ele, é muito complicado.

Fátima Pissarro

Fátima relembrou o polêmico caso em que Davi Brito se dizia casado com sua companheira, Mani Reggo, dentro do BBB, mas logo após sair da casa, em participação no programa da Ana Maria Braga, disse que não tinha nada sério com ela.

Ele teve ainda aquela questão com a Mani, que saiu, aí não era mais casado, foi na Ana Maria Braga, falou que não era mais... misericórdia, foi um erro atrás do outro ali.

Se ele tivesse um suporte sênior, não ia ter falado aquilo. Eu não sei quem falou para ele que ele não devia ficar com ela, porque eu ia ter prorrogado esse relacionamento e falar, ela te ama, porque ela mostrou super que estava com ele. Ela foi uma grande ferramenta dele para ganhar.

Como ele sai e vira as costas para ela? Não. Eu ia estar com ela lá, ia falar, te ajudou em tudo, fez tudo para você, é sua mulher mesmo. Mas eu não sei se alguém falou, não divide o dinheiro, eu não sei. Mas eu teria feito, tinha chamado ela para a equipe, que acho que ela aprendeu muito também, durante o programa, toda essa parte de torcida.

Eu teria colocado ela, e segurado ele nesse emocional, para tranquilizar, ó, seu grupo tá aqui, tua mulher tá aqui, tua equipe tá aqui, vamos devagar, não faz Bet logo na saída, vamos tentar uma Casas Bahia.

Eu teria feito esse controle, eu acho que talvez ele não teve pessoas sênior segurando ele, mas aí a gente não sabe o que aconteceu no meio da família, porque também família sofre tanto durante o programa. Você tem que segurar todo mundo, apaziguar todo mundo e dar tranquilidade para todo mundo.

Fátima Pissarro

Para finalizar, a CEO da Mynd exemplificou com uma de suas clientes, Elana, que participou do BBB 19 e foi a 9ª eliminada do reality show.

Hoje, por exemplo, a Elana, que foi no 19, ninguém nem mais lembra que ela fez o BBB. Cada ano ela fatura mais. Porque a gente foi posicionando ela como uma personalidade do Nordeste, ela é uma creator, ela faz muito conteúdo.

Então a gente trabalha muito nessa longevidade para não acabar ali. A gente faz muito esse trabalho de ser longevo o caminho, e não curto. O importante é como vai trabalhar o conteúdo para ser visto pelas marcas.

Fátima Pissarro

