Christina Rocha diz que orientou filho a ser 'bom de cama' com a mulher

Christina Rocha, 67, disse ser importante o homem se preocupar com o prazer feminino, por isso educou seu filho, Victor Passaro, para satisfazer sua companheira na cama.

O que aconteceu

Rocha abordou o assunto ao falar a necessidade de o homem ser cavalheiro. Durante participação no podcast Papagaio Falante, ela contou que criou Victor para ser cavalheiro com a mulher, ou seja, ser o tipo de homem que paga a conta, mas que também consegue se preocupar com o prazer da parceira.

Sempre ensinei para o meu filho: você tem que ser bom de cama e cavalheiro. Se você convidar a mulher para sair, você tem que pagar a conta.

-- Christina Rocha

Em relação ao que significa "ser bom de cama", ela explicou: "é dá prazer para a mulher, não ser coelho, não achar que é só [penetrar] e acabou. Acabou o cacete! Tem que dá prazer para a mulher, [fazer] preliminar".

No podcast, Rocha também disse que o tipo de homem que lhe agrada é aquele com "pegada". A apresentadora destacou que não se importa com beleza ou características físicas, mas que seu parceiro saiba tratar bem a mulher, além de ser cavalheiro.

Além de Victor, Christina Rocha também é mãe de Isabella Passaro. Os dois são frutos do casamento da apresentadora com Rubens Pássaro.