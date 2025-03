Chico Barney chora ao vivo com elenco do BBB 25: 'É deprimente'

Chico Barney chorou ao vivo ao falar sobre o BBB 25 no Central Splash. O reality não tem agradado ao público e, após a saída de Aline, os embates que estavam minimamente movimentando a casa acabaram.

Chico fez uma comparação com o que Davi Brito estava fazendo no BBB em 2024 neste mesmo 27 de março. O baiano, que saiu vencedor daquela temporada, estava questionando seus aliados sobre quem eram suas prioridades. Já o elenco do BBB 25 montou uma coreografia durante a Festa do Líder para uma ação publicitária do reality.

Como um ano faz diferença, não é verdade? A gente precisa aproveitar o agora, porque depois tudo pode piorar. Agarrem-se no agora.

Chico Barney

Isso que o Davi fez, em 27 de março de 2024, mostra que o programa depende dos participantes, e ele só flopa se eles deixarem. Tinha ali os rivais de Davi todos eliminados, ele ficou só com seus aliados na fase final, e ainda assim ele resolveu começou a causar entre eles.

Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.