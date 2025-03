Carta de Kim Sae-ron para Kim Soo-hyun é divulgada: 'Me odeia tanto assim?'

Uma nova carta escrita por Kim Sae-ron antes de sua morte foi divulgada pela família da atriz sul-coreana durante uma coletiva de imprensa.

O que aconteceu

Alegando que Kim Soo-hyun tem responsabilidade na morte de Sae-ron, a família apresentou novas provas contra o ator. Por meio da Gold Medalist, sua empresa, o sul-coreano já havia negado todas as acusações sobre cobrar uma dívida de R$ 2,7 milhões e ameaçá-la judicialmente.

As declarações dos familiares da sul-coreana foram feitas através do advogado. Ele garantiu que "a família quer expressar que não deseja mais se envolver em disputas sem sentido sobre a verdade".

Como prova de suas alegações, eles divulgaram uma carta que Kim Sae-ron teria escrito em 2024, após publicar uma foto com Soo-hyun para chamar atenção e receber um aviso legal da agência do ator. "Oi, aqui é a Sae-ron, você está bem, certo? Estou escrevendo isso para esclarecer alguns mal-entendidos entre nós. Não consegui entrar em contato com ninguém na empresa e fiquei com medo de um processo. Ainda me arrependo de ter postado a foto. Foi uma foto que postei na esperança de que a agência entrasse em contato. Sinto muito por ter te causado problemas", começa na mensagem escrita.

Sae-ron ainda afirma sentir medo das pessoas com quem Soo-hyun trabalha e se desculpa por incomodá-lo. "Acho as pessoas da Gold Medalist muito assustadoras. Depois que saí da empresa, ninguém me responde quando tento entrar em contato. Não quero tornar as coisas difíceis para você. Sinceramente, desejo sua felicidade".

Olhando para trás, o tempo em que namoramos foi de cinco a seis anos. Já que você é meu primeiro e último amor, espero que não me evite. Ver você me evitando e tentando nem sequer me encontrar faz todo o tempo que passamos juntos parecer vazio e inútil. Vamos apenas manter uma relação amigável, mas pelo menos podemos nos apoiar. Você me odeia tanto assim? Por quê? Se nem essa carta chegar até você, nosso relacionamento terá realmente acabado para sempre. Acho que isso me deixaria triste.

Kim Sae-ron, em carta escrita para Kim Soo-hyun

Kim Soo-hyun e Kim Sae-ron teriam tido relacionamento Imagem: Reprodução/Instagram

Antes de finalizar, a sul-coreana ainda pede que o ator a retorne de alguma forma. "Não vou mais interferir na sua vida, então, por favor, não me odeie. Espero que um dia possamos nos ver novamente e sorrir. Este é meu número. Por favor, responda se ler a carta. Como não há outra maneira de transmitir minha sinceridade, espero que seu endereço ainda seja o mesmo. Espero que seja você, e não Ro Be, quem esteja lendo isso".

Kim Sae-ron encerra desejando o melhor para Kim Soo-hyun. "Estou torcendo pelo seu trabalho e sua vida amorosa e desejo que você seja feliz. Também espero que o tempo que passamos juntos não seja lembrado de forma negativa por nenhum de nós".

Situação que teria motivado a carta

A situação teria acontecido após atriz receber uma notificação para pagar a multa de R$ 2,7 milhões para a empresa do ex-namorado. De acordo com informações relatadas pela tia da famosa, Sae-ron tentou por diversas vezes contato com Soo-hyun, sem sucesso.

Diante disso, ela publicou uma foto com ele nos Stories do Instagram para tentar provocar uma reação do ator. Ao invés disso, a Gold Medalist soltou um comunicado afirmando que a atriz estava tentando manchar a imagem de Soo-hyun.

De acordo com a tia da jovem, por conta da alta dívida, Sae-ron entrou em uma grande dificuldade financeira. Ainda segundo a parente, este teria sido o motivo para que a atriz tirasse a própria vida no dia 16 de fevereiro, aniversário de Kim Soo-hyun.