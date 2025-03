Boni doa dinheiro de livro para Retiro dos Artistas e se emociona

Boni, 89, doou o dinheiro arrecadado pela venda do seu livro autobiográfico para o Retiro dos Artistas e se emocionou ao ver melhorias sendo feitas no local.

O que aconteceu

O pai de Boninho doou todo o dinheiro das vendas de "O lado B de Boni", sua biografia, para o Retiro dos Artistas. O livro foi lançado em agosto do ano passado.

Com o dinheiro da doação de Boni, o local passou por melhorias. O famoso visitou o Retiro dos Artistas e registrou em seu Instagram a finalização das obras.

O dinheiro doado foi utilizado para fazer obras na lavanderia, na cozinha e no refeitório. Além disso, foi feita a troca do piso e uma nova pintura no local.

No vídeo postado nas redes sociais, Boni se emociona ao ver as melhorias no Retiro dos Artistas. "A gente espera que essas pessoas, que tanto nos deram, recebam a nossa gratidão", disse ele.