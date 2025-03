BBB 25 entra em modo turbo hoje; saiba como funcionará

A menos de um mês para a final do BBB 25 (Globo), a produção revelou que o programa entrará em "modo turbo".

O que aconteceu

A produção do BBB 25 revelou que o programa entrará em modo turbo ainda hoje. Nesta quinta-feira, os brothers entrarão em uma rotina com menor intervalo de dias entre provas e formações de Paredão.

Além da mudança no calendário, a produção decretou o fim das provas Bate e Volta, que serviam "salvar" um brother de cada Paredão.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciará a primeira mudança no calendário semanal no programa ao vivo de hoje. Em seguida, haverá uma Prova do Líder, conforme é habitual.

Já a próxima prova do anjo ocorre amanhã, dia 28, e à noite já acontece uma nova formação de paredão, com eliminação no domingo seguinte.

No próprio domingo, os brothers restantes jogam uma nova Prova do Líder e, em seguida, formam um novo Paredão. A eliminação acontece na terça-feira, dia 1º. Confira a agenda:

Quinta-feira (27)

Prova do Líder.

Sexta-feira (28)

Prova do Anjo.

Formação de Paredão.

Domingo (30)

Eliminação.

Prova do Líder.

Formação de Paredão.

Terça-feira (1º)

Eliminação.

