Barrado no Baile: quem completou o desafio mais rápido no BBB 25?

No BBB 25, a dinâmica "Barrado no Baile" tem desafiado os participantes vetados das festas do Líder a enfrentarem provas para conquistar o direito de participar dos eventos. Alguns brothers se destacaram por sua rapidez, enquanto outros enfrentaram dificuldades para concluir a tarefa. O Splash preparou um ranking.

Quem se destacou mais?

Vinícius lidera o ranking como o participante que concluiu o desafio mais rápido até agora. No desafio mais recente, da madrugada desta quinta-feira (27), ele ficou das 23h05 até 1h20 tentando concluir a tarefa, totalizando 2 horas e 15 minutos. Com isso, ele se tornou o recordista da dinâmica nesta edição.

Na segunda colocação está João Gabriel. O brother, que enfrentou o desafio na semana passada após ser barrado por Guilherme, levou 2 horas e 48 minutos para finalizá-lo.

Na última posição estão Daniele e Camila, que não conseguiram completar a dinâmica. As sisters passaram mais de seis horas tentando superar o desafio, mas não tiveram sucesso e, consequentemente, ficaram de fora da festa. Com esse desempenho, elas se tornaram as participantes que mais demoraram e as únicas que não conseguiram vencer o desafio até o momento.