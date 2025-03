Após Deborah Secco assumir namoro com produtor, fãs reagem: 'Sortudo'

Deborah Secco, 45, confirmou seu namoro com o produtor musical Dudu Borges, 42.

O que aconteceu

Após anunciar sua separação de Hugo Moura em abril de 2024, a atriz assumiu um novo romance. Ela está namorando com o produtor musical de "Rensga Hits" (Globoplay), que contou com Deborah no elenco principal. A informação foi publicada pelo site Leo Dias.

Mesmo sendo muito discreto, Dudu Borges já namorou a também atriz Alice Wegamann — que dividiu elenco com Deborah Secco na série sertaneja. Nas redes sociais, os fãs exaltaram o novo relacionamento. "Sortudo", escreveu um. "Que ela seja muito feliz", desejou outra.

Alguns internautas ainda brincaram que, dessa vez, a atriz deveria ser mais contida sobre seu parceiro. "Dessa vez vê se ela não fica fazendo propaganda do boy".