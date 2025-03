'Vale Tudo': nova versão da abertura traz símbolos do debate político-social contemporâneo

O perfil da TV Globo divulgou, na noite desta quarta-feira, 26, a abertura do remake de Vale Tudo, novela que estreia em 31 de março. O vídeo atualiza a versão original, exibida em 1988.

Entre as imagens que aparecem na abertura, que continua a trazer a voz de Gal Costa (1945-2022) cantando o rock Brasil, estão as diferenças regionais, como as paisagens do Rio de Janeiro, onde a trama de passa, e o campo, simbolizando o agronegócio. Há ainda takes de animais, florestas e praias.

A abertura traz também muitos símbolos contemporâneos que dominaram os debates políticos-sociais nos últimos anos, como as urnas eletrônicas, o crescimento das religião evangélica no País e a luta das religiões de matriz africana por reconhecimento - uma bandeira do Brasil com a palavra Okê, em iorubá, no lugar de Ordem e Progresso.

O vídeo ainda mostra a corrupção - dólares e dinheiro na mala, depois de exibir imagens de Brasília e do Congresso Nacional. Os versos de A pagar sem ver/Toda essa droga/Que já vem malhada/Antes de eu nascer, da canção de Cazuza, George Israel e Nilo Romero, são sucedidos por uma viatura da polícia.

Outra questão interessante é uma tela dividida que colocar lado a lado uma joia e um funkeiro ostentação, com cordão e relógio de ouro. Por fim, a abertura da nova versão da novela mostra a imagem de Gal Costa.

O remake de Vale Tudo é escrito por Manuela Dias e terá entre os protagonistas Raquel (Taís Araújo), Bella Campos (Maria de Fátima), Débora Bloch (Odete Roitman), Cauã Reymond (César), Paolla Oliveira (Heleninha Roitman), Alexandre Nero (Marco Aurélio) e Alice Weigmann (Solange).