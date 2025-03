'Vale Tudo' internacional? Novela já teve remake para os Estados Unidos

De Splash, no Rio

Com estreia marcada para a próxima segunda-feira, a versão de "Vale Tudo" escrita por Manuela Dias não será o primeiro remake da trama de 1988. Uma outra versão do folhetim já foi produzida nos Estados Unidos.

"Vale Todo"

Em 2002, a Globo e a Telemundo, braço hispânico da rede americana NBC, realizaram em coprodução o remake da novela. Foi a primeira produção da Globo voltada exclusivamente para o mercado externo e teve 100 capítulos.

Adaptada por Yves Dumont, "Vale Todo", como foi chamada a versão gringa, teve direção-geral de Wolf Maya e um elenco de língua hispânica. Artistas mexicanos, peruanos, argentinos, cubanos, colombianos e venezuelanos estiveram no remake.

Odete Roitman virou Lucrécia Roitman e foi interpretada por Zully Montero. Itatí Cantoral viveu Raquel Accioli, enquanto Ana Cláudia Talancón deu vida a Maria de Fátima. Diego Bertie foi Iván Corrêa e Paulo Quevedo viveu César Ribeiro, enquanto Alejandra Borrero interpretou Helena Roitman

Artistas brasileiros também foram escalados para a produção. O veterano Antonio Fagundes, que interpretou Salvador Accioli, teve sua voz dublada ao castelhano.

Gravada nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, a versão gringa não teve sucesso nos Estados Unidos. As emissoras desistiram de levá-la até o capítulo 150, como era previsto inicialmente.

Versão original

A versão original foi exibida em mais de 30 países. Alemanha, Angola, Bélgica, Canadá, Cuba, Espanha, Estados Unidos, Itália, Peru, Polônia, Turquia e Venezuela são alguns deles.

Além da exibição de 1988, antes de ganhar um remake, a trama foi reprisada pela Globo em 1992 no Vale a Pena Ver de Novo. Também ganhou reprises no canal Viva e está disponível para assinantes do Globoplay.