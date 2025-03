Ritmo e Dança: celebrando Renata, começa a última Festa do Líder do BBB 25

Homenageando a Líder Renata, o programa de hoje do BBB 25 (Globo) trouxe o início da última Festa do Líder da temporada.

Última Festa do Líder

A Festa do Líder de Renata, que será a última da temporada, vai celebrar a trajetória da sister na dança. Ela trará referências a espaços que a marcaram ao longo de 25 anos de atuação na área.

O palco principal da festa vai retratar a fachada do Teatro José Alencar, em Fortaleza, lugar de importantes apresentações da bailarina. A pista de dança remeterá a um tablado com barras, assim como o set especial que simulará a sala de aula onde a professora conduz suas alunas.

O cenário da comemoração também terá um espaço dedicado a um camarim como os que Renata costuma se produzir para os números coreografados. Lá também estará um figurino emblemático para a líder: a roupa da personagem Afrodite, à qual ela deu vida nos palcos.

Renata entrou na festa ao som de "Dance The Night", de Dua Lipa. No cardápio da noite, os doces preferidos da líder vão marcar presença.

