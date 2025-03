Suposto marido de Kim Sae-ron se pronuncia e nega acusações de agressão

Após alegações de um ex-namorado de Kim Sae-ron, o suposto marido norte-americano da atriz se pronunciou. A sul-coreana foi encontrada morta no mês passado, aos 24 anos.

O que aconteceu

Depois do youtuber Lee Jin-Ho expor detalhes sobre o casamento da artista, um ex-namorado confirmou as informações para o portal coreano The Fact. Ele afirmou ainda que o ator Kim Soo-hyon não teve nenhum envolvimento com as motivações que levaram Sae-ron a tirar a própria vida.

Com a repercussão do assunto, o suposto marido veio a público por meio do Garo Sero Research Institute para se manifestar sobre as acusações contra ele. Nos relatos anteriores, ele foi apontado como alguém agressivo e abusivo.

O rapaz confirmou que ele e Kim Sae-ron se conheceram em setembro de 2024, por meio de uma pessoa em comum, se apaixonaram e se casaram em Nova York (EUA), no dia 12 de janeiro deste ano, em uma cerimônia privada, apenas com as testemunhas. A atriz foi encontrada morta no dia 16 de fevereiro.

O suposto marido ainda afirma que logo perceberam que tiveram uma decisão impulsiva e concordaram mutualmente em anular o casamento. "Nós nos apaixonamos rápido e tomamos uma decisão rápida, mas, no final das contas, percebemos que não era sustentável", justificou, alegando problemas por conta da distância e diferenças de personalidades.

Sobre as acusações de agressão e abuso, o homem desafiou que as pessoas divulguem provas, afirmando que mora em um tranquilo complexo de apartamentos nos Estados Unidos. "Ele é construído de tal forma que, se uma agressão tivesse ocorrido, o andar de baixo faria imediatamente um relatório. Além disso, a agressão na América resulta em forte responsabilidade legal".

Ele também afirmou que Kim Sae-ron o visitava voluntariamente todo mês, algo que ela não faria caso fosse constantemente agredida. "Eles disseram que tinham fotos do abuso físico, e eu os insto a divulgar as fotos, se as tiverem. Se necessário, passarei por investigações policiais".

Já sobre a questão de monitorar o celular da atriz, o suposto marido esclareceu que, por conta do relacionamento à distância, eles compartilhavam um com outro a senha do celular e dos perfis nas redes sociais. "Ela costumava usar meu telefone para entrar em contato com as pessoas, e nós compartilhávamos livremente nossas senhas como um casal", disse, afirmando que a atitude era pra que construíssem confiança um no outro.

O rapaz revelou que, recentemente, foi chantageado por alguém que afirmava ser da família de Kim Sae-ron, mas ao afirmar que entraria com uma ação legal, não teve mais respostas da pessoa. "Estou preparado para solicitar uma investigação policial justa. Por favor, parem de espalhar falsidades sobre alguém que não pode mais se defender".

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil