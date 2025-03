'Sou vulgar e grosseiro, mas não toco', diz Gérard Depardieu em julgamento

Gérard Depardieu, 76, negou em juízo as acusações de agredir sexualmente duas funcionárias de produção do filme "Les Volets Verds", em 2021.

O que aconteceu

O ator negou ter apalpado as nádegas da assistente de direção do longa, identificada nos autos do processo pelo pseudônimo de Sarah. "Talvez eu tenha esbarrado nela com as costas no corredor, mas não toquei nela. Sou vulgar, sou grosseiro, sou desbocado, mas não toco", assegurou ele no tribunal, segundo o jornal O Globo.

Não obstante, Sarah manteve sua versão dos fatos diante dos jurados do caso. "Saímos do camarim, estava escuro e, no final do caminho, ele tranquilamente colocou a mão nas minhas nádegas", afirmou ela, acrescentando que o ator teria repetido duas vezes o comportamento - e em ambas ela "disse 'não'".

A outra denunciante, uma figurinista identificada como Amelie, também acusa Depardieu de apalpar suas nádegas. Segundo ela, o ator se comportou "como um animal selvagem" nesta ocasião.

Neste caso, ele admitiu ter se agarrado a Amelie pelos quadris dela, mas apenas "para evitar [sofrer] um escorregão".