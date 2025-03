Sem Aline, sisters disparam em rankings de popularidade e 'mais odiados'

Aline deixou o BBB 25 (Globo) ontem, deixando 12 brothers no reality show. Saiba que é o favorito do público e quem é o "mais odiado" neste momento, de acordo com as enquetes do UOL:

O que dizem as enquetes

Sem Aline, Renata disparou entre as favoritas para vencer o reality show. Na enquete do UOL, às 7h30 de hoje, a sister somava 42,63% dos votos do público —a maior porcentagem.

SeguidoS de Renata estavam João Gabriel (19,47%) e Vitória Strada (13,94%).

Já na enquete de brothers "mais odiados", era Eva, a parceira de Renata, quem tomava a dianteira. A sister somava 55,62% dos votos.

Vitória Strada mostrava que tinha uma torcida bastante dividida, aparecendo também em segundo lugar neste ranking, com 19,05% dos votos.

