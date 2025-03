Saryne: Tadeu está apenas sobrevivendo ao BBB 25 e esperando o dia da final

O BBB 25 vive um momento complicado, com uma audiência baixa e pouco interesse do público. Tanto a produção quanto Tadeu Schmidt já fizeram diversas intervenções nas dinâmicas para tentar movimentar a casa, e este foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (26).

Para Chico Barney, Tadeu tem se mostrado "meio esquisito" desde a última semana em seus discursos e aparições na casa. Ao eliminar Aline, ele voltou a falar sobre "leões de quarto" e como a postura mais combativa da sister foi positiva para o jogo, mas te levou direto para a berlinda.

Passa uma impressão de falsidade. Eu não sei se ele está de sacanagem, se ele está indignado com o voto da torcida, eu não consigo entender. Não estou lendo o Tadeu

Chico Barney

Bárbara concorda. Ela acredita que o apresentador tem se esforçado para exaltar os feitos do programa —como um número recorde de votação— mas tudo soa meio falso.

Eu acho que o Tadeu está só sobrevivendo, assim. Não está curtindo a temporada, é a impressão que eu tenho, que ele não está curtindo o trabalho, está levando, tendo que esperar o dia da final e tendo que passar uma emoção que não existe

Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.