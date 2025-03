Romance, fãs e líder de tretas: Relembre a trajetória de Aline no BBB 25

Eliminada hoje, Aline, 32, foi a 12ª participante a deixar o BBB 25 (Globo). Relembre a trajetória da baiana no reality!

Beijos seguidos de brigas

A ex-policial entrou no BBB como dupla de seu amigo, Vinícius.

Ao longo do reality, ela se aproximou de brothers como Delma, Guilherme, Daniele, Diego, Mateus e Vitória Strada.

Ela também protagonizou o principal romance da edição até então com Diogo Almeida.

Já em relação às brigas, Aline cultivou o maior número de rivalidades na casa. Trocou farpas e foi criticada por Camilla, Vilma, Edilberto, Raíssa, Renata, Eva, Maike, Gracyanne, os gêmeos e Thamiris —quem ela, inclusive, beijou em uma festa em que estava alcoolizada.

Apesar disso, a sister foi a Pipoca que mais ganhou seguidores nas redes sociais e a única a ultrapassar os 1 milhão de seguidores até então.

Aline venceu a primeira Prova do Líder, quando o programa ainda era jogado em duplas. Com Vinícius, também venceu a terceira prova do Anjo do programa.

Ela também foi escolhida para o Castigo do Monstro por João Gabriel, que venceu uma prova de sorte e aproveitou para castigar sua principal rival.

Este foi o quarto Paredão que a sister participou. Anteriormente, ela disputou com Vitória, Guilherme, Vinícius, Thamiris, Mateus e Gabriel —sendo estes três últimos os eliminados.

A sister foi eliminada agora na disputa contra Maike e Diego Hypolito. Ela foi para a berlinda por indicação da Líder, Renata, com quem discutiu e trocou farpas ao longo da última semana.

BBB 25 - Enquete UOL: após eliminação de Aline, quem é o mais odiado do programa? Resultado parcial Total de 896 votos 4,80% Daniele Hypolito 2,79% Diego Hypolito 9,04% Eva 1,00% Guilherme 2,01% João Gabriel 8,04% João Pedro 1,45% Joselma 0,89% Maike 10,60% Renata 8,71% Vilma 8,15% Vinicius 42,52% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 896 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

