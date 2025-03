'Que mulher linda': sogra 'gata' de Sandy é espiritualista e mãe coruja

Sandy viralizou após aparecer com a sogra, Maria Helena Carone, em publicação nas redes sociais.

A cantora, que mantém um relacionamento com o médico Pedro Andrade desde o ano passado, é discreta quando o assunto é vida pessoal.

Quem é a sogra da famosa

Maria Helena é natural de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela frequentou o Colégio Santa Escolástica, segunda instituição mais antiga do município em atividade.

Sogra de Sandy costuma compartilhar fotos com o filho, que vão de registros de viagens a momentos em família. Ela, que também tem uma filha, geralmente mostra as imagens no Facebook - o perfil conta com pouco mais de 3,5 mil seguidores.

Mãe de Pedro Andrade ainda usa as redes sociais para publicar reflexões espiritualistas sobre o mundo e o meio ambiente. Maria Helena também acredita no poder transformador do autoconhecimento.

Imagem: Reprodução/Facebook

Ela, que é apaixonada por viagens, não abre mão de momentos de contato com a natureza.

Sogra da cantora também vem recebendo elogios de fãs da nora. "Que mulher linda", comentou uma seguidora. "O namorado da Sandy é bonito assim por causa da mãe", escreveu outra.