Príncipe Harry deixa instituição de caridade africana contra Aids por disputa com líder

LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico Harry deixou a função de patrono da Sentebale, uma instituição de caridade britânica que ele criou para ajudar jovens com HIV e AIDS em Lesoto e Botsuana, após uma disputa entre curadores e a presidente do conselho que ele chamou de "devastadora".

Harry, filho mais novo do rei Charles, foi cofundador da Sentebale em homenagem à sua mãe, a princesa Diana, em 2006, nove anos após a morte dela em um acidente de carro em Paris. Sentebale significa "forget-me-not" no idioma local de Lesoto, no sul da África.

O cofundador, príncipe Seeiso de Lesoto, bem como o conselho de curadores, juntaram-se a Harry e deixaram a Sentebale até segunda ordem depois de uma disputa com a presidente Sophie Chandauka, que denunciou os curadores à Comissão de Caridade do Reino Unido.

"É devastador que o relacionamento entre os curadores da instituição de caridade e a presidente do conselho tenha se rompido de forma irreparável, criando uma situação insustentável", disseram Harry e Seeiso em uma declaração conjunta publicada pela mídia britânica na quarta-feira.

Harry, que vive na Califórnia com sua esposa Meghan e dois filhos, parou de trabalhar como membro da família real em 2020. Ele está envolvido em causas beneficentes na África há muitos anos e visitou a Nigéria no ano passado.

Os curadores agiram no melhor interesse da instituição de caridade ao pedir que a presidente deixasse o cargo, segundo a declaração conjunta.

"Embora não sejamos mais patronos, sempre seremos seus fundadores e nunca esqueceremos o que essa instituição de caridade é capaz de realizar quando está sob os cuidados certos", acrescentou.

A Sentebale disse que não havia recebido as renúncias de seus patronos.

Em uma nota, Chandauka afirmou que continuará a desempenhar sua função.

"Há pessoas neste mundo que se comportam como se estivessem acima da lei e maltratam as pessoas, e depois se fazem de vítimas e usam a própria imprensa que desprezam para prejudicar as pessoas que têm a coragem de desafiar sua conduta", disse ela.

(Reportagem de Sarah Young e Michael Holden)