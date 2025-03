Primeiro eclipse solar de 2025 acontece no sábado (29); veja como assistir

O primeiro eclipse solar de 2025 ocorrerá de forma parcial no sábado (29).

O que vai acontecer

Fenômeno poderá ser observado a partir de diversas regiões do planeta. Segundo a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) evento poderá ser visto de localidades da Europa, Ásia, África, América do Norte, América do Sul, além dos oceanos Atlântico e Ártico.

O eclipse de 29 de março de 2025 será um eclipse solar parcial. Esse tipo de eclipse acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, mas os três corpos celestes não estão perfeitamente alinhados. A Lua bloqueará apenas parte do Sol, fazendo com que ele pareça um crescente ou como se um pedaço tivesse sido retirado. Como o Sol nunca fica completamente coberto, os observadores devem usar proteção ocular adequada durante toda a observação NASA

Eclipse não será visível de forma significativa no Brasil. De acordo com o portal Time and Date, apenas uma estreita faixa no extremo norte do Amapá - nas regiões de Sucuriju e do Parque Nacional do Cabo Orange - poderá observar o fenômeno, mas ainda assim de maneira quase imperceptível a olho nu.

Nos locais citados no Brasil, evento poderá ser visto entre 6h20 e 6h41 (horário de Brasília). Nas demais regiões do país, o fenômeno não poderá ser observado.

Horário do eclipse solar parcial

Início do Eclipse Solar Parcial: 05h 50min 34s

Momento máximo: 07h 47min 18s

Término do Eclipse Solar Parcial: 09h 43min 36s

Boa parte das Américas e da Europa terá boas condições para acompanhar o eclipse. "Em grande parte das Américas, incluindo o nordeste dos Estados Unidos, o eclipse solar parcial já estará em andamento durante o nascer do sol. Na Europa Ocidental e no noroeste da África, o eclipse começará no meio ou no final da manhã. Na Europa Oriental e no norte da Ásia, a maior parte ou todo o eclipse ocorrerá à tarde ou no início da noite", diz a NASA.

Eclipse solar parcial ocorrido em 2021 Imagem: Aubrey Gemignani/NASA

Mais um eclipse solar este ano

Em 29 de março, um eclipse solar parcial poderá ser contemplado da América do Sul. O fenômeno, que consiste na Lua bloqueando parte da luz do Sol, também poderá ser visto da Europa, Ásia, África, América do Norte, Oceano Atlântico e Oceano Ártico.

Outro eclipse solar parcial acontecerá dia 21 de setembro de 2025. O evento poderá ser acompanhado da Austrália, Antártica, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico.

Eclipse lunar em 2025

Um único eclipse lunar total acontecerá em setembro de 2025. Porém, desta vez, ele só poderá ser visto da Europa, África, Ásia e Austrália.

Brasileiros só poderão ver outro eclipse lunar em 2026. Segundo as projeções da Nasa, o próximo eclipse lunar com visibilidade em terras brasileiras deverá ocorrer em 3 de março do próximo ano.